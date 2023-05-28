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Bitlis'te oy sayımına başlandı

Bitlis'te oy sayımına başlandı

Politika Haberleri

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'da sona erdi. Sabah 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 866 sandıkta oy verme işlemi sona ererken okullarda oy sayımına geçildi.

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'da sona erdi.

Sabah 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 866 sandıkta oy verme işlemi sona ererken okullarda oy sayımına geçildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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