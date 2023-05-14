Bitlis'te oy kullanma işlemi sona erdi

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Saat 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 877 sandıkta 220 bin 618 kişinin oy kullanacağı Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 17: 00'da sona erdi. 877 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte oylar önce okullarda daha sonra ise adliyede sayılacak. - BİTLİS