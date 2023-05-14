Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bitlis'te oy kullanma işlemi sona erdi

Bitlis'te oy kullanma işlemi sona erdi

Politika Haberleri

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Saat 08.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 877 sandıkta 220 bin 618 kişinin oy kullanacağı Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 17: 00'da sona erdi. 877 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte oylar önce okullarda daha sonra ise adliyede sayılacak. - BİTLİS

Bitlis Seçim Sonuçları
Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Bitlis Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title