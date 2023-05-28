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Bitlis'te okullar seçime hazırlanıyor

Politika Haberleri

Bitlis'te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullar hazırlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de okullarda başlanan hazırlıklar sandık başkanları gözetiminde gerçekleşiyor. En ufak bir hataya dahi yer vermemek için büyük özveri ile düzenlenen okullarda oy kullanımı için kabinler hazırlandı.

Bitlis'te okullar seçime hazırlanıyor

BİTLİS - Bitlis'te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullar hazırlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de okullarda başlanan hazırlıklar sandık başkanları gözetiminde gerçekleşiyor. En ufak bir hataya dahi yer vermemek için büyük özveri ile düzenlenen okullarda oy kullanımı için kabinler hazırlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Politika

Milletvekili 14 Mayıs Bitlis Politika Haberler

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