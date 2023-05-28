Bitlis'te okullar seçime hazırlanıyor

Bitlis'te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullar hazırlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de okullarda başlanan hazırlıklar sandık başkanları gözetiminde gerçekleşiyor. En ufak bir hataya dahi yer vermemek için büyük özveri ile düzenlenen okullarda oy kullanımı için kabinler hazırlandı.