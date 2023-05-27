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Bitlis'te Okullar Seçime Hazırlanıyor

Bitlis'te Okullar Seçime Hazırlanıyor

Politika Haberleri

Bitlis'te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de okullarda başlanan hazırlıklar sandık başkanları gözetiminde gerçekleşiyor.

Bitlis'te okullar, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi için okullar hazırlanıyor. Tüm ülkede olduğu gibi Bitlis'te de okullarda başlanan hazırlıklar sandık başkanları gözetiminde gerçekleşiyor. En ufak bir hataya dahi yer vermemek için büyük özveri ile düzenlenen okullarda, oy kullanımı için kabinler hazırlandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Bitlis Politika Haberler

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