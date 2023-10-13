Bitlis'te İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bitlis'te Cuma namazı çıkışı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi. Bitlis'teki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Ulu Cami Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, dua ve tekbirlerle Filistin halkına destek verdi.

Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından tepki yürüyüşü yapıldı.

Muş'ta Hacı Şeref Camisi'nde cuma namazının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, daha sonra slogan atarak ve tekbirler getirerek Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Belediye Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık adına basın metnini okuyan HÜDA-PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Gazze'de yıkım, ölüm, vahşet ve katliam olduğunu söyleyerek, "Gazze'de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze'de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor ve bunların toplamı olan siviller ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze'de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguluyor. Ama İslam alemi sessiz, dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumdadır" dedi.

Müslümanları birlik olmaya ve Filistin'e sahip çıkmaya davet eden Çağlaya, "Ey Müslümanlar, Siyonist rejim tarafından yıllardır adım adım işgal edilen Filistin'e sahip çıkın. Son aylarda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen terör şebekesine dünyayı dar eden Filistinli kardeşlerinize sahip çıkın. O kutsal mekanda Filistinli gençlerin direnişine sahip çıkın. Ümmetin yetimleri olan Filistinlilerin bağrından çıkan mücahitlerin direnişini destekleyin. Siyonist işgalci çetelerin burunlarını yere sürten, korkaklıklarını bir kez daha ortaya çıkaran Filistinli mücahitlere sahip çıkın" şeklinde konuştu.

Açıklamaya, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ