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Bitlis'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Bitlis'te Sivil Toplum Örgütleri (STK) ve vatandaşlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto etti. Protesto öncesi çarşı merkezinde toplanan kabalık araç konvoyları ile Valilik önüne gelerek burada basın açıklamaları ve dualar etti. Pankart taşıyan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim ve cevşen okunan eylemde, duaların edilmesiyle vatandaşlar dağıldı.