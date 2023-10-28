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Bitlis'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

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Politika Haberleri

Bitlis'te Sivil Toplum Örgütleri (STK) ve vatandaşlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto etti. Protesto öncesi çarşı merkezinde toplanan kabalık araç konvoyları ile Valilik önüne gelerek burada basın açıklamaları ve dualar etti. Pankart taşıyan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim ve cevşen okunan eylemde, duaların edilmesiyle vatandaşlar dağıldı.

Bitlis'te Sivil Toplum Örgütleri (STK) ve vatandaşlar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto etti.

Protesto öncesi çarşı merkezinde toplanan kabalık araç konvoyları ile Valilik önüne gelerek burada basın açıklamaları ve dualar etti.

Pankart taşıyan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim ve cevşen okunan eylemde, duaların edilmesiyle vatandaşlar dağıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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