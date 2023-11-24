Bitlis'te 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda bir organizatör de gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tatvan ilçe kırsalında yapılan operasyonda 1 organizatör ve 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan 1 organizatör adli makamlara sevk edilmiş olup, 50 düzensiz göçmen sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - BİTLİS