Bitlis JÖH'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Jandarma Özel Harekat taburu 'Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürütülmekte olan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Bitlis'ten JÖH) ekibi yola çıktı. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, JÖH taburunun 'Zeytin Dalı Harekatı' çerçevesinde Suriye'de yürütülmekte olan operasyona katılmak üzere gerçekleştirilen uğurlama törenine katıldı. Törende konuşan Vali Karaömeroğlu, "Bugün Suriye'ye gönderilen bu evlatlarımız, her biri bir gül bahçesine girercesine şehadeti göze alarak ulusal güvenliğimize katkıda bulunmak ve terörle mücadeleye destek vermek amacıyla harekete geçmektedirler" dedi.

Konuşmaların ardından Komando Andını okuyan kahraman jandarmaları, uğurlamaya gelen aileleriyle vedalaşarak dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

Tatvan JÖH'de düzenlenen törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Jandarma Asayiş. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alper Özdemir, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, diğer protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı.