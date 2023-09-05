Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden Kaymakam Dr. Remzi Demir, yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Demir, Tatvan'a bağlı Kesan Deresi mevkiinde bulunan grup köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra Alacabük, Göllü ve Hanelmalı köylerini ziyaret eden Kaymakam Demir, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Demir, son olarak yol kontrol noktasındaki güvenlik personelleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Dr. Remzi Demir'e köy ziyaretlerinde İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan eşlik etti. - BİTLİS