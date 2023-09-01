Bitlis'in Tatvan Kaymakamı köyleri ziyaret etti
Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kaymakamı Remzi Demir, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Ayrıca yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, köyleri ziyaret etti.
Kesan Deresi mevkisinde bulunan köyleri dolaşan Demir, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.
Demir, ardından Tatvan ile Van arasındaki Alacabük, Göllü ve Hanelmalı köylerine geçti.
Yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi alan Demir, jandarma yol kontrol noktasındaki personelle bir araya geldi.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Politika