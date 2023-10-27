Bitlis'in Hizan ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda AK-47 kalaşnikof piyade tüfekleri, şarjörler, fişekler ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Hizan ilçesi Süttaşı köyü kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş halde, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mekanizması, 3 bin 517 adet 7.62 mm çapında fişek ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS