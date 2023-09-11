Bitlis'in Değirmen köyü mahalle statüsüne geçiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünün mahalle statüsüne geçmesi için halk oylaması yapıldı. Oylamada 715 'evet', 46 'hayır' oyu çıktı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyünün mahalle statüsüne geçmesi için halk oylaması yapıldı.

İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki bin 357 nüfuslu, 765 seçmeni olan Değirmen köyünün sakinleri sandık başına gitti. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasında 715 "evet", 46 "hayır" oyu çıkarken, kullanılmayan oy 594 olarak sayıldı.

Değirmen köyünün mahalle statüsüne geçmesi için sonuçlar Bitlis Valiliğine gönderildi. - BİTLİS