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Bitlis haberi... Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Politika Haberleri

Bitlis haberi... Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis politika haberine göre Bitlis'te düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Bitlis'te düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlere Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Kemal Atatürk Nesrullah Tanğlay Bitlis Politika Haberler

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