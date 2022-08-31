Bitlis haber! Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Politika Haberleri Bitlis haberi: Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Garnizon Komutan Vekili Hüseyin Çelik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu kutlama programı, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. Törene Ahlat Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı üsteğmen Süleyman Bilgehan Loğoğlu, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Hisarcık Bitlis Ahlat Politika Haberler

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