Biruni Üniversitesi öğrencilerinden İsrail'e tepki

Biruni Üniversitesi öğrencisi hekim adayları, verilen "insani ara"nın ardından Gazze'ye yeniden saldırı başlatan İsrail'e 7 dille seslendirdikleri bir video ile tepki gösterdi.

Üniversitenin Uluslararası Sağlık Elçileri Topluluğu öncülüğünde tepkilerini Türkçe, Kürtçe, Rumence, Farsça, Almanca, Arapça ve İngilizce dile getiren hekim adayları, İsrail'in yaptığı katliamları kınadı.

Hekim adayları videoda, Filistin'de farklı ırk ve inanca sahip toplulukların yıllarca huzur içinde birlikte yaşadığını belirterek, Filistin'de bebeklerin, çocukların, kadınların öldürüldüğünü aktardı.

İsrail'in hastaneleri ve eğitim kurumlarını da hedef aldığını kaydeden hekim adayları, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze, siyonist ve kansız terör örgütü İsrail tarafından tüm dünyanın sessizliği eşliğinde fosfor bombalarını maruz bırakılıyor. Bu bombanın toprak ve suda yıllar boyu etkili olabileceği biliniyor. Gazze'de 18 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullanıldı. İşgalci terör şebekesi savaş hukukunu hiçe sayıyor. Bu soykırıma kayıtsız kalan insanlar sahte sosyal medyanın kölesi oluyor. ABD, Avrupa ülkeleri ve uluslararası örgütler de bu vahşete göz yumuyor. Fransa ve Almanya Filistin'e destek mitinglerini yasakladı. İngiltere, Filistin bayrağı asmanın yasal olmadığını açıkça söyleyerek zulme ortak oldu. Bu bir Filistin sorunu değil, İsrail sorunudur. Filistin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesidir. Bu bir savaş değil, soykırımdır. İsrail adında bir devlet yoktur, Filistin devleti vardır. Bizler de çabamız ve duamız ve tebliğ ettiğimiz kadar varız. Duyun, duyurun. Hak gelecek, batıl çürüyecek ve bataklığa sürülecek."

Videoda Tevbe Suresi'nin 32. ayetine de yer veren hekim adayları, Filistin meselesinin gündemde tutulmasını istedi.