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Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday oldu

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Eğitimci Birsen Bayar, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bayar, kadın örgütlenmesinin yeniden kurgulanarak büyümesi ve siyasal katılımın artırılması hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

Birsen Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İktidara yürüyen bir partinin olmazsa olmazının kadın kolları örgütlenmesinin yeniden kurgulanarak büyümesi olduğunu söyleyen Bayar, daima sahada bulunacaklarını ve siyasal katılımı artıracak bir kadın örgüt yapısı kuracaklarını belirtti.

"Başarıların devamı ancak örgütsel mücadele ve diğer örgütlerle dayanışmayla söz konusu olacaktır"

Bir kadın emekçi olarak sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve ekip olarak sorumluluğun bilincinde olduklarını söyleyen Bayar, "Gelinen ve yaşatılan süreçlerde, sürdürülen ekonomik, sosyal, siyasal yapılarda çıkmazlarla karşılaşılmıştır, rejim değiştirilmiştir. Yakın zamanda yerel seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerde partimiz CHP oluşan koşullara göre oldukça büyük başarılar elde etmiştir. Bunun sonucunda tüm Türkiye'nin ve dünyanın dikkatleri partimizin üzerine çekilmiştir. Bu nedenle de attığımız her adıma dikkat etme gerekliliği doğmuştur. Bu başarıların devamı ancak örgütsel mücadele ve diğer örgütlerle dayanışmayla söz konusu olacaktır. Halkımız sokakta iktidarın baskısından, ekonomik çıkmazlarından kurtulmak istemektedir. Hedef sokağı örgütlemekten geçecektir. Bu da güçlü kadın örgütlenmesinden geçmektedir. Örgütlenmesini yapabildiğimiz an, parti içi demokrasiyi sağlayabildiğimiz zaman ülkede demokratik halk iktidarının kurulmasının heves ve heyecanını oluşturmamız söz konusu olabilecektir. Böylece partimiz kısa zamanda iktidara gelebilecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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