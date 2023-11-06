Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek...
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'ndeki yakıt krizine ilişkin, "Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika