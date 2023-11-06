Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı...
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika