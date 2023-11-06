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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı...

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Politika Haberleri

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler Politika Haberler

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