Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Türkiye'yi ziyaret edecek - Haberler

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Türkiye'yi ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonoio Guterres, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonoio Guterres, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Ziyaret sırasında BM Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Türkiye, Politika, Haberler

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