Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta düzenlenecek olan kurul toplantısına katılmasına izin veren...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta düzenlenecek olan kurul toplantısına katılmasına izin veren tasarıyı 145 oyla kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta düzenlenecek olan kurul toplantısına katılmasına izin veren tasarıyı 145 oyla kabul etti. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika