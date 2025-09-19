Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta düzenlenecek olan kurul toplantısına katılmasına izin veren tasarıyı 145 oyla kabul etti. - WASHINGTON

