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BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde düşmanlıkların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması için oylamayı erteledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama...

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama yarına ertelendi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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