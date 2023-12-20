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BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde düşmanlıkların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması için oylamayı erteledi.

20 Aralık 2023 00:08 Güncelleme: 00:10 Abone Ol

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama...