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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Gazze Şeridi'nde "genişletilmiş insani duraklamalar" talep eden karar tasarısı kabul...

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Politika Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Gazze Şeridi'nde "genişletilmiş insani duraklamalar" talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Gazze Şeridi'nde "genişletilmiş insani duraklamalar" talep eden karar tasarısı kabul edildi. Oylamada 12 ülke lehte oy kullanırken, Rusya, ABD ve İngiltere ise çekimser kaldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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