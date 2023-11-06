Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri,...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor. Kimse güvende değil" dedi. - NEW YORK