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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri,...

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Politika Haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail Savunma Kuvvetleri, kara operasyonları ve devam eden bombardımanlar ile sivilleri, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri ve barınaklar da dahil olmak üzere BM tesislerini vuruyor. Kimse güvende değil" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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