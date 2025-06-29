Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy, 30 Haziran'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Lammy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konularını ele alacak.

BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy, 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Lammy, ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Ziyaret, Dışişleri Bakanı Lammy'nin Türkiye'ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NIN GÜNCELLENMESİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin NATO Müttefiki ve stratejik ortağı Birleşik Krallık ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini, güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasında yakın çalışmaların devam etmesinin önem arz ettiğini; ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayii ve turizm alanlarındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki itici güç olduğunu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğini aktarması bekleniyor.

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın ayrıca; AB üyesi olmayan iki müttefik olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunu, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, Birleşik Krallık'ta yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin ilişkilerin katma değerini teşkil ettiğini, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eş güdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunu, Orta Doğu'da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini, İran ve İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için elzem olduğunu ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, ülkenin ekonomik, altyapısal beşeri kapasitesinin toparlanması çalışılabileceğini ifade etmesi öngörülüyor.

JETCO TOPLANTISI LONDRA'DA DÜZENLENECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a ilk resmi ziyaretini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirmiş, Dışişleri Bakanı Lammy ile en son 15 Mayıs 2025 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'da görüşmüştü. 2024 yılında Birleşik Krallık, Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı, aynı zamanda Türkiye'deki üçüncü büyük yabancı yatırımcı ve üçüncü büyük turizm pazarı oldu. 2024 yılında ticaret hacmi 22 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 6,8 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacmi için ortak hedef 30 milyar dolar olarak belirlendi. 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Yedinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının devamının ise 2025 yılı içerisinde Londra'da düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın

Çin'den dünyayı tedirgin eden uyarı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci, gözaltına alındı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.