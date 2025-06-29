Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy, 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Lammy, ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Ziyaret, Dışişleri Bakanı Lammy'nin Türkiye'ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NIN GÜNCELLENMESİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin NATO Müttefiki ve stratejik ortağı Birleşik Krallık ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini, güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasında yakın çalışmaların devam etmesinin önem arz ettiğini; ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayii ve turizm alanlarındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki itici güç olduğunu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğini aktarması bekleniyor.

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇATIŞMALAR ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın ayrıca; AB üyesi olmayan iki müttefik olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunu, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, Birleşik Krallık'ta yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin ilişkilerin katma değerini teşkil ettiğini, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eş güdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunu, Orta Doğu'da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini, İran ve İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için elzem olduğunu ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, ülkenin ekonomik, altyapısal beşeri kapasitesinin toparlanması çalışılabileceğini ifade etmesi öngörülüyor.

JETCO TOPLANTISI LONDRA'DA DÜZENLENECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a ilk resmi ziyaretini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirmiş, Dışişleri Bakanı Lammy ile en son 15 Mayıs 2025 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'da görüşmüştü. 2024 yılında Birleşik Krallık, Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı, aynı zamanda Türkiye'deki üçüncü büyük yabancı yatırımcı ve üçüncü büyük turizm pazarı oldu. 2024 yılında ticaret hacmi 22 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 6,8 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacmi için ortak hedef 30 milyar dolar olarak belirlendi. 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Yedinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısının devamının ise 2025 yılı içerisinde Londra'da düzenlenmesi bekleniyor.