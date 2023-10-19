Bingöl Valisi Muhtarları Kabul Etti

Muhtarlar Derneğini makamında kabul eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, muhtarların çalışmalarına olabildiğince destek verilmesi yönünde genel bir talimat var. İnşallah Bingöl'de görev yaptığımız sürece muhtarlarımıza kapımız 24 saat açık olacaktır" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Butaku ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Usta, "Muhtarlarımızın fedakar bir şekilde görev yaptıklarını biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, muhtarların çalışmalarına olabildiğince destek verilmesi yönünde genel bir talimat var. İnşallah Bingöl'de görev yaptığımız sürece muhtarlarımıza kapımız 24 saat açık olacaktır" dedi.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüklerini belirten Vali Usta, "Muhtarlarımızın çalışma performansı ne kadar yüksek olursa vatandaşların hizmetlere kavuşma imkanı da o kadar artmış olur. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyor, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİNGÖL