Bingöl Valiliği, gösteri ve yürüyüşleri 3 gün süreyle yasakladı

Bingöl Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin bozulacağına dair belirtiler bulunması nedeniyle gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını 3 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Bingöl Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (jandarma bölgesi dahil), 12.10.2023 günü saat 00.01'den 14.10.2023 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."