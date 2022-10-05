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Bingöl politika: Bingöl MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran oldu

Politika Haberleri

Bingöl politika: Bingöl MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran oldu

Bingöl habere göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran oldu.

Bingöl'de MHP İl Başkanı Nurettin Varol'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından yerine, Osman Zeki Baran getirildi. Baran'ın genel merkez tarafından mazbatasını aldığı ve yarın itibari ile göreve başlayacağı öğrenildi.

İl başkanlığına atamasının yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Osman Zeki Baran, "Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Semih Yalçın'ın tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı'na atandım. Bana bu görevi layık gördükleri için teşekkür ederim. Rabbim, bizleri yapacağımız hizmetlerde mahcup etmesin" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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