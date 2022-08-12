Bingöl politika: Bingöl'de 5 kaymakamın görev yeri değişti Bingöl yerel politika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Kararnamesi ile Bingöl'de 5 ilçe kaymakamının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Kararnamesi ile Bingöl'de 5 ilçe kaymakamının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi'yle Bingöl'ün ilçelerinde 5 kaymakamın görev yeri değişti. Kararnameye göre Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığına, Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem Van'ın Erdemit Kaymakamlığına, Adaklı Kaymakamı Emre Çifçi Mardin'in Dargeçit Kaymakamlığına, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamlığına, Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli Elazığ'ın Kovancılar Kaymakamlığına atandı. Atama kararlarına göre Malatya Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan Karlıova Kaymakamlığına, Sakarya Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen Kiğı Kaymakamlığına, Kütahya Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp Yayladere Kaymakamlığına, Giresun Piraziz Kaymakamı Furkan Başar Yedisu Kaymakamlığına, Sinop Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ise Adaklı Kaymakamlığına atandı. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / Politika Karlıova Bingöl Politika Haberler

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