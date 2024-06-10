Bingöl'deki Otogarın Taşınması Vatandaşları Mağdur Ediyor

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'deki il ve ilçe otogarının şehir merkezinden uzağa taşınması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bingöllülerin kendisine ilettiği sorunları dile getirdi.

Bingöl Belediyesi'nin ilçe ve köy otogarını sattığını iddia eden Hülakü, satışın ardından şehirden uzak bir bölgenin esnafa ve vatandaşlara, yeni otogar sahası olarak gösterildiğini aktardı.

Kış mevsiminde çocuklu ailelerin, şehre alışverişe gelen köylülerin ve yaşlı vatandaşların şehir merkezine ulaşmakta zorluk yaşayacağını anlatan Hülakü, "Köyden gelen halkımız Bingöl'den alışveriş yaptıktan sonra Aşağı Çarşı dediğimiz mevkiye nasıl gidecek? Hiçbir şekilde bir ulaşım yok oraya. Bugün oraya gidebilmeleri için ilçelerine gitmek için verecekleri ücretin iki katını ticari taksilere vermek zorunda kalacaklar." diye konuştu.

Bingöl'de özellikle kırsal alanda deprem yaralarının sarılmadığını söyleyen Hülakü, evleri ağır hasarlı olan bazı vatandaşların yaşadığı yerlere ait fotoğraflar gösterdi.

Hülakü, Geyikdere köyüne toprak yoldan ulaşım sağlandığını ve elektrik sorunu yaşandığını da belirtti.