Bingöl'de oy kullanımı sona erdi, sayımlar başladı Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi, sandık kurullarında oy sayıma geçildi.

Bingöl'de oy kullanımı sona erdi, sayımlar başladı

BİNGÖL - Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi, sandık kurullarında oy sayıma geçildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 28'inci dönem milletvekilliği ve 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanımı sona erdi. Kent genelinde 713 sandıkta oy kullanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili için oylarını sandığa gitti. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'da sona erdi. Oy kullanımı sona erdikten sonra sandık kurullarında sayımlar başladı.

Sayımlar tamamlandıktan sonra il seçim kurullarına teslim edilecek.