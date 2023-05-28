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Bingöl'de oy kullanımı sona erdi

Bingöl'de oy kullanımı sona erdi

Politika Haberleri

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sayımların ardından sandıklar ve pusulalar, seçim kuruluna gönderilecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 ile başlamıştı. Sandık başına giden vatandaşlar için oy kullanım işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanımı işleminin sona ermesinin ardından okullardaki sandıklarda oy sayımı başladı.

Sayımların ardından sandıklar ve pusulalar, seçim kuruluna gönderilecek. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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