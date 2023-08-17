Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 3 Kilo 304 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen arazi aramasında, çalılık alana gizlenmiş olan esrar maddesi bulundu.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 304 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.
Ekipler, yol kenarındaki çalılık alan içine gizlenmiş bir çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar buldu.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Politika