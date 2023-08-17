Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 3 Kilo 304 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, çuval içerisinde 3 kilo 304 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen arazi aramasında, çalılık alana gizlenmiş olan esrar maddesi bulundu.