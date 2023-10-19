Bingöl'de Filistin için yürüyüş düzenlendi

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ardından Bingöl'de yüzlerce vatandaş, Filistin için yürüdü, dualar etti.

İsrail'in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ülkede 3 günlük milli yas ilan edilirken, vatandaşlar da Filistin'e desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Bingöl'deki STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş, öğle namazının ardından Filistinliler için yürüdü. Merkez Hacı Hıdır Camisi'nin önünde toplanan yüzlerce kişi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Genç Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada toplanan kalabalığa hitap eden Özgür-Der Bingöl Şube Başkanı Yusuf Boğatekin, Filistin'i savunmaya devam edeceklerini aktardı. Boğatekin, "Bu zulüm yaklaşık bir asırdır devam ediyor ve bizler Müslümanlar olarak Filistin'i savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Biz Filistin'in sadece Filistin'den ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Filistin'in bizim akidemiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizler var olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'nın onurunu korumaya devam edeceğiz. Orada ümmetin onurunu, şerefini ayaklar altına düşürmeyen oradaki kahramanlara binlerce kez selam ediyoruz" dedi.

Kalabalık, edilen duaların ardından kontrollü bir şekilde dağıldı. - BİNGÖL