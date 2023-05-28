Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi İçin Oy Kullanımı Başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Kentte vatandaşlar erken saatlerde okullara geldi. Kent genelinde 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00'da başlarken, saat 17.00'da ise sona erecek.