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Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi İçin Oy Kullanımı Başladı

Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi İçin Oy Kullanımı Başladı

Politika Haberleri

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Kentte vatandaşlar erken saatlerde okullara geldi. Kent genelinde 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00'da başlarken, saat 17.00'da ise sona erecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı.

Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. Kentte vatandaşlar erken saatlerde okullara geldi.

13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için merkez Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nda oy kullanım işlemi başladı.

Kent genelinde 709 sandıkta 193 bin 535 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00'da başlarken, saat 17.00'da ise sona erecek. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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