Bingöl'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda 55 kilo 400 gram esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 6 farklı arazide yapılan aramada 55 kilo 400 gram esrar, 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelere operasyon düzenledi. Ekiplerin Genç ilçesindeki 6 farklı arazide yaptığı aramada, 55 kilo 400 gram esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.