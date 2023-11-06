Bingöl'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 255 aranan şahıs tespit edildi ve 16 bin 880 araç denetlendi.

Bingöl'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 30 Ekim-6 Kasım'da kentte gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin, 2'si yabancı 75 bin 281 kişinin sorgulamasını yaptığını aktaran Usta, "30 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında 255 aranan şahıs tespit edilip, 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i tutuklandı. 16 bin 880 araç denetlenip, 930 araca cezai işlem yapıldı. 56 araç trafikten men edildi. Tek amacımız Bingöl'ü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmak. Sizlerin destek ve anlayışıyla başaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.