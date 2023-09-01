Bingöl'de 4 Kilo 750 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen arazi aramasında, 4 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarımızca, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında; Yol kenarına çalılık alan içine gizlenmiş 1 çuval içerisinde net 4 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL