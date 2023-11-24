Bingöl'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan 2 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, toplamda 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 zanlı saklandıkları evlerde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçu da dahil 10 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. isimli şahıs ve 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan İ.D isimli şahıs yapılan operasyon sonucu saklandıkları evlerde yakalanmışlardır. Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram esrar maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, muhtelif çaplarda 53 adet fişek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. M.S. ve İ.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - BİNGÖL