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Bingöl'de 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen çalışmada, 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışmada, 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'uyuşturucu imal ve ticareti yapma ve sağlama' suçundan 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs icra edilen operasyon sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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