Bingöl'de 13 Günde 221 Bin 407 Şahıs Sorgulandı, 9 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de güvenlik güçlerince yapılan uygulamalarda 13 gün içerisinde 221 bin 407 şahıs sorgulandı. Aranan 9 şüpheli ise yakalandı.

Bingöl'de güvenlik güçlerince 13 gün içerisinde yapılan uygulamalarda 221 bin 407 şahıs sorgulanırken aranan 9 şüpheli ise yakalandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Kasım - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 144'ü yabancı olmak üzere toplam 221 bin 407 şahsı sorguladı. 833 aranan şahıs tespit edilip, 9 gözaltı yapıldı. 26 bin 441 araç denetlenip bin 775 araca cezai işlem yapıldı. 94 araç trafikten men edildi. Tek amacımız Bingöl'ü daha güvenli daha huzurlu bir kent yapmak. Sizlerin destek ve anlayışıyla başaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL