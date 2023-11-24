Bingöl Belediye Başkan Adayı Dr. Alican Bayram, Deprem ve Afet Eylem Planı Üzerinde Çalıştıklarını Açıkladı

Uzmanların Bingöl'de büyük bir deprem beklendiğine yönelik çeşitli uyarılarda bulunduğunu belirten Bingöl Belediye Başkan aday adayı Dr. Alican Bayram, "Şehrimizin depreme ve afete hazırlıklı hale gelmesi gerekiyor. Biz de yerel yönetimlere talip olduğumuz için deprem eylem planı ve afet eylem planı üzerinde çalıştık" dedi.

Yaklaşan yerel seçimlerde Bingöl Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olan Dr. Alican Bayram, projelerinden biri olan ' Deprem Eylem Planı ve Afet Eylem Planı' üzerine açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından uzmanların Bingöl'ü işaret ettiğini hatırlatan Bayram, bazı belediyelerin CSB Data Sistemi ya da Kent Bilgi Sistemi'ni kullandığı, söz konusu sisteminin Bingöl için de kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

"CBS data sistemiyle yapının tüm detayları görülebilecek"

Bayram, "Malumunuz 6 Şubat depremi yaşadık. Bu depremden sonra da uzmanlar Bingöl'de büyük bir deprem beklendiğine yönelik çeşitli uyarılarda bulundu. Biz de yerel yönetimlere talip olduğumuz için deprem eylem planı ve afet eylem planı üzerinde çalıştık. Muhtemel bir depremde afet öncesi ve afet sonrası yapılması gerekenler üzerine çalıştık. Deprem eylem planında 2 temel başlık üzerinde çalıştık. Birincisi mevcut yapı stokunun denetlenmesi, incelenmesi, ortaya konulmasıdır. Bunu zaten belirli oranda ilgili kurumlar ve müdürlükler yaptı. İkincisi de kurallara uygun yapılaşmadır. Kurallara uygun yapılaşmada da 7 ayrı başlık üzerinde çalıştık. Bu başlıklar üzerinde dikkat çekmek istediğimiz temel unsur ise CBS data sistemi. Bu CBS data sistemini ülkemizde bazı belediyeler hali hazırda kullanmakta zaten. Genel olarak nedir bu CBS data sistemi. Bir vatandaş internete girdiği zaman yada binanın üzerinde kare kodu okuttuğu zaman o binanın ne zaman temelinin atıldığı, onaylarının ne zaman alındığını, hangi kalıp ustası, hangi müteahhit tarafından yapıldığı ve hangi mühendis tarafından kontrol edildiğini tüm detaylarıyla görecek. Tabi bu sistem neyi getirecek. Birincisi kontrol eden, onay veren, binayı yapan insanların otomatik denetleme sistemini getirecek. İkincisi de aynı zamanda sahadaki personeli koruyan bir uygulama haline gelecek. Tabi kurallarımız, kanunlarımız genel olarak yapıya yada depremle ilgili yönetmelikler kaliteli ama bizim toplum olarak buna uyum sağlamamız lazım. Uyum sağlamak için de alternatif sistemlerden ve örneklerden faydalanmamız gerekmekte" diye konuştu.

"Depreme ve muhtemel bir afet sürecine toplum olarak hazır olmamız gerekiyor"

Afet sonrası yapılması gerekenler üzerine de çalıştıklarını vurgulayan Bayram, "Afet eylem planına da bakacak olursak. Bu da kapsamlı bir plan. Afet öncesi yapılması gereken temel plan, bizim toplum olarak korkmadan, korku duygumuzu sindirerek afete hazırlıklı hale gelmemiz. Bunun için atılması gereken bazı adımlar var. Afet sonrası da hem toplumun hızlı toplanması, psikolojik, yapısal, çocukların ruhsal durumu açısından da hızlı toparlanması gerekiyor. Bunun için planlar olmalı. Biraz bu planı hazırlarken Japonya modeli üzerinde çalıştık. Örnek olarak, Japonya'da parklarda bir iki tuvalet alanı bulunuyor. Bunlara ek olarak bir afet durumunda bunları genişletmesi için anında portatif tuvaletler takılıyor. Bunun yapılabilmesinin nedeni önceden altyapısının yapılmış olması. Şehrimizin depreme ve afete hazırlıklı hale gelmesi gerekiyor. Tabi Bingöl Belediyesi'nin sadece bütçesi bununla mücadele için tam anlamıyla hazır bir bütçe değil. Bu gerçekle de yüzleşmemiz gerekiyor. Ama en azından mantıklı, bilimle barışık bir şekilde, elimizdeki imkanları kullanıp, depreme ve muhtemel bir afet sürecine toplum olarak hazır olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - BİNGÖL