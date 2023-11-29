Bingöl Belediye Başkan Adayı Dr. Alican Bayram, 'Çevreci bir belediye' projesini anlattı

Bingöl Belediye Başkanlığı aday adayı Dr. Alican Bayram, 'Çevreci bir belediye' projesini anlattı.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden AK Parti Bingöl Belediye Başkanı aday adayı Dr. Alican Bayram, 'Çevreci bir belediye' projesini anlattı. Çevreci bir belediye çerçevesinde yeraltı çöp toplama sisteminin getirilmesi gerektiğinin altını çizen Bayram, bu çalışmanın elzem olduğunu belirtti.

Yeraltı çöp toplama sistemiyle ek seferin önüne geçilip ekonomik bir tasarrufun da yapılacağını vurgulayan Bayram, "Çevreci bir belediye politikaları kapsamında izleyeceğimiz yolları paylaşacağım. Bu politikalar iki temel adımda yapılacak. Birincisi yeraltı çöp toplama sistemine geçilecek, ikincisi ise katı atık yönetimi. Yeraltı çöp toplama sisteminin birkaç faydası olacak. Bunlardan ilki, çevrede gördüğümüz görüntü kirliliğinin ve kokunun önüne geçeceğiz. Geçmiş dönemlerde farklı bir belediyemiz uygulamaya geçti bu konuda ama sonra vazgeçme zorunda kaldık. Bu vazgeçmenin temel nedeni, çevreye yaydığı kötü kokulardı ama gelişen teknolojiyle birlikte çöp toplama araçlarımıza bunun temizlik aparatlarını takabiliriz, tazyikli ve sıcak su aparatını takabiliriz, çöp konteynırlarımızı bir yandan boşaltırken bir yandan da temizleyebiliriz. Bunun hem çevre kirliliğinin önüne geçmek gibi bir faydası var hem de ekonomik bir faydası var. Çünkü yeraltı çöp toplama sistemlerinin sensörleri olacak. Bu sensörler sayesinde biz hem insanı kaynağı açısından hem de araçların ek sefer yapması açısından bir tasarrufa geçmiş olacağız. Bu sensörler, konteynerlerin bize yüzde kaç dolu olduğu hakkında bilgi verecek. Bu bilgi ekseninde dolu olmayan veya belirli bir orana ulaşmayan konteynırlar için o mahallelere sefer düzenlemeyeceğiz" dedi.

Bayram, sözlerine şöyle devam etti:

"Katı atık yönetimine bakacak olursak, çevreci bir belediye olmak için çöp ve geri dönüşüm arasındaki farkı toplum olarak bilmemiz lazım. Tabi ki kısa vadeli bir proje değil. Bunun temelinde aslında eğitim yatacak. Eğitimle beraber, peyderpey mahallelerimize, bölgelerimize geri dönüşüm ya da atık yağların toplanmasına yönelik hem temel eğitimleri vereceğiz okullarımızda özellikle hem de bunun toplanmasına yönelik birçok faaliyet içinde olacağız. Bir faaliyetten örnek vereyim mesela, en fazla geri dönüşümü toplayan kadınlara robot süpürge hediye edeceğiz mesela. Robot süpürgenin hediye edilmesi, kadınları motive ve teşvik edecektir ve biz topluma aslında geri dönüşüm politikalarında geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu öğretebileceğiz. Peki bu geri dönüşüm politikalarının ne gibi bir önemi var. Örnek olarak, Uydukent bölgesinde günde 10 ton çöp toplanıyorsa biz geri dönüşümle toplanan atıkları ayırırsak eğer, bunun ortalama 5 tona düşeceğini varsayalım. Bu bize yine insan kaynağında ve araçların ek sefer yapması noktasında ekonomik bir geri dönüşüm olacak. İkinci ekonomik faydası ise bu geri dönüşüm ürünler, piyasada ekonomik bir kazanca dönüşebilir. Bu geri dönüşüm ürünlerini Bingöl genelinde toplarsak eğer, belediyeye bir gelir olarak kazandırabiliriz." - BİNGÖL