AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak için Nevşehir'e geldi. Düzenlenen programlarda konuşan Yıldırım; hiçbir şekilde ülkeyi böldürmeyeceklerini söyledi. Yıldırım konuşmasında "Önümüzde 11 gün var. 11 gün sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları öyle bir dolduracağız ki o PKK'nın, Kandil'lin, FETÖ'nün sesi soluğu kesilecek. Biz 15 seçim yaptık. 15 seçimde de hep Nevşehir bizi açık ara birinci parti yaptı. Ama ama biz de boş durmadık. Nevşehir'in yollarını yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi böldürmeyiz." diye konuştu.

"Hep bir ağızdan ortalığı karıştıracaklar"

Yıldırım, şunları kaydetti: "İşte diğer adayın adı açıklandı. Ne oldu? Kemal Bey'in adı açıklanır açıklanmaz Hemen Kandil'den, Irak'tan, Suriye'den, PKK, PYD, YPG, olmadı, okyanus ötesinden FETÖ'den hep bir ağızdan Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz, Kemal Bey'i getireceğiz. Niye? Niye söylüyorlar bunu biliyor musunuz? Diyorlar ki bu İHA'lardan, SİHA'lardan başımızı kaldıramıyoruz. Askeri şehit edemiyoruz korucuları şehit edemiyoruz. Polisi şehit edemiyoruz. Kapana kısıldık. İşte Tayyip Erdoğan giderse biz tekrar ülkeye geleceğiz, Güneydoğu'yu böleceğiz. Ortalığı karıştıracağız. Tekrar terörü bu ülkenin gündemine getireceğiz. Allah kurtarsın. Peki Nevşehir, soruyorum Nevşehir buna fırsat verir mi? Bölücülere, FETÖ'cülere, Nevşehir geçit verir mi? Hayır. Vermez elbette değerli kardeşlerim. O halde ne yapıyoruz? 14 Mayıs'ta sandığa gidiyorsunuz. Herkesi sandığa getireceğiz ve bu işi bitireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Nevşehir temaslarında işçiler ve gençlerle de bir araya geldi. - NEVŞEHİR