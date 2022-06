Binali Yıldırım ve Bakan Kirişci, Erzincan'da sel afetinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu - Haberler

Binali Yıldırım ve Bakan Kirişci, Erzincan'da sel afetinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi; "İklim değişikliğini bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz"

ERZİNCAN -AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzincan'da önceki gün sel afetinin yaşandığı Başpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci, "İklim değişikliğini bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan sel afetinin yaşandığı Başpınar Mahallesi'ne geçti, incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde gören, afetzedeleri ziyaret eden Yıldırım ve Bakan Kirişci, basın açıklamasında bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın afetle ilgili bilgi vermesinin ardından konuşan Bakan Kirişci, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Tabii ki can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Mal bir şekilde yerine konur. Ama hükümetimiz, devletimizin gerek merkezi gerekse yerel unsurlarımızın gayretli çabalarına bizde katkı sağlıyoruz. Şu anda iş makinelerimiz gece gündüz çalışıyor. Derdimiz tasamız vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, yaşadıklarını bir an önce normale döndürmek. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. İklim değişikliği diyoruz bu iklim değişikliğini bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama haziran ayının onunda yaşanan böyle bir hadise aslında iklimdeki bu değişimi de ortaya koyuyor. Tabii ki vatandaşlar olarak da daha dikkatli, meteorolojinin uyarılarına karşı daha teyakkuz halinde olmalıyız diye bunu da belirtmek istiyorum. Vatandaşımızın yanındayız, yaralarını sarmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da, "İki gün önce bu Başpınar, Kurutirek ve şehir merkezini etkisi altına alan bir sel felaketi yaşadı Erzincan. Rabbimize hamdediyoruz can kaybımız yok. Dolayısıyla kaybolan can geri gelmez ama kaybolan mal yerine konulur. Bugün örneğin yine Ankara'da benzer bir sel felaketi yaşandı. Orada can kaybımızda var bir vatandaşımız vefat etti. Allahtan rahmet diliyoruz. ve Ankaralılara da geçmiş olsun diliyoruz, Erzincanlı tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Büyük bir felaket olağanüstü gayretle halledilmiş oldu. Dün ve bugün hummalı bir çalışma var. 165 tane iş makinesi var, çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da hasar tespitleri yapılıyor. Devletimiz hemşehrilerimizin yanındadır. Yaralar sarılacaktır, sarılmaya başlanmıştır. Bu noktada valilik emrine gerekli kaynaklar gönderilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla bundan sonra bize düşen görev sadece tabii olay olduktan sonra hızlı hareket edip bunun zararı azaltmak değil bu olay olmadan daha sorumlu davranacağız. Menfezlerin üzerini kapatmayacağız, köprülerin altına bir şeyler koymayacağız. Dolayısıyla selin yatağı neredeyse yatağın tertemiz olmasını sağlayacağız. ve mümkün mertebede sel ağzına bina yapmayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah bu çalışmalar, acil müdahalelerle her şey tamamlandıktan sonra oturup bunlarında planlaması elbette ki yapılması gerekiyor. Evi yıkılan, hasar gören, ahırıydı, deposuydu hasar gören 3-4 vatandaşımız var. Onlarında her türlü zararı ziyanı tanzim edilecek. Genel anlamda oluşan zarar ziyan içinde devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Gereği yapılacak. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım ve Bakan Kirişci'nin Başpınar Mahallesi'ndeki incelemelerine Vali Mehmet Makas, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu ile kamu kurum ve kuruluş amirleri eşlik etti.