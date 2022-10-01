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Binali Yıldırım: "Üç dönem formülü gündemimizde yok"

Politika Haberleri

Binali Yıldırım: 'Üç dönem formülü gündemimizde yok'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı ile ilgili, "Üç dönem formülü gündemimizde yok" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı ile ilgili, "Üç dönem formülü gündemimizde yok" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üç dönem kuralıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Üç dönem formülü gündemimizde yok" dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna Yıldırım, "Aday olur" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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