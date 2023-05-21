Binali Yıldırım Tuzla'da STK'larla buluştu

AK Parti Genel Başkanvekilli Binali Yıldırım, Tuzla'da sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta yapılacak seçimleri işaret ederek, "Tuzlalı hemşerilerime küçük bir pay düşüyor. Siz sadece Tuzla'dan 14 Mayıs'ta verdiğiniz oyların üzerine 800 oy daha koyarsanız bu iş bitiyor." dedi.

"BUNLARLA İŞ TUTARSAN MENZİLE ULAŞAMAZSIN. TEKERİ DE PATLATIRSIN. YOLDA DA KALIRSIN"

Programda konuşan Ak Parti Genel Başkanvekilli Binali Yıldırım, "Üç aydır seçim kampanyası devam etti 14 Mayıs'a kadar. Adaylar belli oldu. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve diğer iki tane de aday vardı. Yolda bir tanesi yol kazasına uğradı. Tekerini patlattılar. Bu FETÖ'cüler her zaman kendilerini hatırlatıyorlar. Onun için bunlarla iş tutarsan menzile ulaşamazsın. Tekeri de patlatırsın. Yolda da kalırsın." dedi.

"MESELE MEMLEKET MESELESİDİR"

"TUZLA'DAN 14 MAYIS'TA VERDİĞİNİZ OYLARIN ÜZERİNE 800 OY DAHA KOYARSANIZ BU İŞ BİTİYOR"

"BUGÜN BAYRAĞA SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR, BUGÜN ÜLKEYE SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR"

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