Binali Yıldırım Tuzla'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkanvekilli Binali Yıldırım, Tuzla'da sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta yapılacak seçimleri işaret ederek, 'Tuzlalı hemşerilerime küçük bir pay düşüyor. Siz sadece Tuzla'dan 14 Mayıs'ta verdiğiniz oyların üzerine 800 oy daha koyarsanız bu iş bitiyor.' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekilli Binali Yıldırım, Tuzla'da sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta yapılacak seçimleri işaret ederek, "Tuzlalı hemşerilerime küçük bir pay düşüyor. Siz sadece Tuzla'dan 14 Mayıs'ta verdiğiniz oyların üzerine 800 oy daha koyarsanız bu iş bitiyor." dedi.Ak Parti Genel Başkanvekilli Binali Yıldırım, Tuzla'da sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltı programında biraraya geldi. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur da katıldı.

"BUNLARLA İŞ TUTARSAN MENZİLE ULAŞAMAZSIN. TEKERİ DE PATLATIRSIN. YOLDA DA KALIRSIN"

Programda konuşan Ak Parti Genel Başkanvekilli Binali Yıldırım, "Üç aydır seçim kampanyası devam etti 14 Mayıs'a kadar. Adaylar belli oldu. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve diğer iki tane de aday vardı. Yolda bir tanesi yol kazasına uğradı. Tekerini patlattılar. Bu FETÖ'cüler her zaman kendilerini hatırlatıyorlar. Onun için bunlarla iş tutarsan menzile ulaşamazsın. Tekeri de patlatırsın. Yolda da kalırsın." dedi.

"MESELE MEMLEKET MESELESİDİR"

Konuşmasına devam eden Yıldırım, "Halk tabiri, denize düşen yılana sarılır. Bu bizim bir deyimimizdir. Bu boşuna söylenmemiştir. Şimdi karşımızdaki ittifakın adayı milleti bir kenara bıraktı. Terör örgütlerinden PKK bölücü terör örgütünden, FETÖ terör örgütünden ve onun arkasındaki ipini elinde tutan ağa babalarından medet umdu. Hatırlayın Kemal Bey'in adaylığı açıklanır açıklanmaz hep bir ağızdan FETÖ'cüler bayram ediyor, PKK'lılar bayram ediyor, emperyal ülkeler bayram ediyor. Amerikalısı, Avrupalısı, herkes birdenbire bülbül gibi ötmeye başladı. Milletin kafasında şimşekler çaktı. Durum ciddidir. Mesele memleket meselesidir. Bu işe el koymak lazımdır. Yine iş başa düştü dedi. Ne yaptı ? 14'ünde Cumhur İttifakı'nın mecliste açık ara önde 323 milletvekili vererek meclis işini yani yasama tarafını halletti. " diye konuştu.

"TUZLA'DAN 14 MAYIS'TA VERDİĞİNİZ OYLARIN ÜZERİNE 800 OY DAHA KOYARSANIZ BU İŞ BİTİYOR"

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimi hakkında konuşan Yıldırım, "Aslında bakıyorsunuz adayın biri yüzde 45 almış. Biri ne almış yüzde 49.52. Arada 2 buçuk milyon oy farkı var. Yani Tuzla'nın nüfusunun 9 katı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim kazanan bellidir. Ancak anayasamız gereği getirdiğimiz kural gereği bir sınır koyduk. O sınırın 250 bin altında kaldık. 28 Mayıs bu eksikliği giderme seçimidir. Burada da Tuzlalı hemşehrilerime küçük bir pay düşüyor. Siz sadece Tuzla'dan 14 Mayıs'ta verdiğiniz oyların üzerine 800 oy daha koyarsanız bu iş bitiyor. Ama gökten ne yağar da yer kabul etmez. 800 değil, 8 bin ilave Tuzla'ya yakışır mı? Ama bu asgari sınır. Yüzde 50, 53 olsa, yüzde 55 olsa ne zararı var ? " şeklinde konuştu.

"BUGÜN BAYRAĞA SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR, BUGÜN ÜLKEYE SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR"

Yıldırım, "14 Mayıs öncesi Kemal Bey ile 14 Mayıs sonrası Kemal Bey arasında beyazla siyah arası kadar fark var. Hepiniz görüyorsunuz. 14 Mayıs'tan sonra bizden daha muhafazakar, daha mutaassıp, daha milliyetçi, daha ülkücü. Bu ne muazzam dönüş kardeşim. Yani 3.tur olsa herhalde kılıç kalkan kuşanıp fethe çıkacak noktaya geldi. Yönetmek güven ister. Topluma güven vereceksiniz.Dün söylediğinizi bugün unutursanız tam tersini söylerseniz,insanlar hoşgeldin demez. Bugün bayrağa sahip çıkma zamanıdır, bugün ülkeye sahip çıkma zamanıdır. Çünkü 2 tane zaferimiz var 29 Mayıs'ta. İstanbul'un fethini Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığıyla beraber kutlayacağız arkadaşlar." dedi.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023