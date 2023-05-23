Binali Yıldırım: 'Türkiye 100'üncü yılına girerken demokratik bir şekilde seçimini yapsın'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Buca'da muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşan Yıldırım, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yoğun bir kampanya dönemi yaşadığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Buca ilçesine geçti. Burada muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşan Yıldırım, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yoğun bir kampanya dönemi yaşadığını söyledi. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi yapıldığını belirten Yıldırım, Her iki seçimde Türkiye'de milletimiz 'Cumhur İttifakı' dedi ve 323 milletvekilini Mecliste bizim ittifakımıza verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açık ara birinci oldu. Kılıçdaroğlu ile arasında 2.5 milyondan fazla oy var. Anayasa 50 artı 1 şartından dolayı seçim tamamlanamadı. Pazar günü yapacağımız seçim bu şartı yerine getirmek olacak. 260 bin oy lazım. Buca bile bunu tek başına halledebilir. Geçen seçimde 'Ben oy vermedim' diye pişmanlık duyan varsa önünüze bir fırsat geldi bunu değerlendirin. Türkiye 100'üncü yılına girerken demokratik bir şekilde seçimini yapsın ve 100'üncü yılda yönetecek kadroları belirlesin istedik dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü

Seçim tarihleri açıklandıktan sonra Millet İttifakı'nın benim tabirimle 'menfaat ittifakının arkasında güçler var. PKK dağ kadroları 'Tayyip Erdoğan gitsin' diye avaz avaz bağırıyor. Niye Gitsin 'İHA'lar ve SİHA'lardan kafamızı dışarı çıkaramıyoruz' diyorlar. Çıkarıp, ne yapacaksın sivil insanları öldüreceksin. Mehmet'imizi şehit edeceksin. Terörle ilgili aldığımız tedbirler bunların canını yakmış. FETÖ'cüler o koroya katıldılar.

'İZMİR'DE SAĞLIK ADINA, ULAŞIM ADINA NE VARSA ALTINDA BİZİM İMZAMIZ VAR'

İzmir'de yerel yönetimlere eleştirilerde bulunan Yıldırım, İzmir'de 25 yıldan fazla yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi var. Onun belediyeleri var. İzmir'in hali ortada. 2014'te aday oldum. 'Kentsel dönüşüm' dedim, 'rantsal dönüşüm' dediler, önümüzü kestiler. Deprem oldu, 117 canımızı verdik. O çalışmaları başlatsaydık bugün başka bir İzmir görecektik. Konak Tüneli'ni yapacaktık, mahkemede soluk aldılar. Statları yapacağız, mahkemede soluğu aldılar. İzmir'de sağlık adına, ulaşım adına ne varsa altında bizim imzamız var. Depremzedelere ev vermişler, oy çıkmadı diye kapı dışarı ediyorlar. İnsanlıktan nasibini almamışlar, insanlık bu değil. Bunlara insanlık dersi gösterme zamanı geliyor. İzmir'de kimin ne eseri var diye bakarsak Kılıçdaroğlu ile belediyelerinin eseri var mı Eseri olmayanın yerinde yeller eser dedi.

TAKSİCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Yıldırım, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek taksici esnafın taleplerini dinledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve taksici esnafın yer aldığı ziyarette konuşan Binali Yıldırım, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunu başbakanlığı döneminde iki defa uzattıklarını belirtip, Ama şimdi Cumhurbaşkanımız daha cömert davrandı, hepsini kattı. Onun bu cömertliğine karşılık vereceğiz, daha cömert olacağız. Söz veriyorum diye konuştu. (DHA)

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