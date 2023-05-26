Binali Yıldırım: Sandıkta muhalefeti ve Pensilvanya'yı siliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sandığa gidiyoruz. Bu sandıkta, Cumhurbaşkanını rekor oyla seçmekle kalmıyoruz. Değil muhalefeti, muhalefetin adayını yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri Pensilvanya'dakilerin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Silivri'de bir tekstil fabrikasında çalışanlarla buluştu. Konuşmasının başında Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasını hatırlatan Yılıdırım, " Şamil Bey benim kaza arkadaşım. Arabada dört takla attık. Birbirimizle kucaklaşarak hayata tutunduk. Demek ki nasipte sizlerle biraraya gelmek varmış" dedi. Yıldırım, 'Üretmek öyle birşey ki biraz yorgunluk verir. Ama bir şeyi üretip tamamladığınızda şöyle bir bakarsınız. O tatlı yorgunluk mutluluğa dönüşür. Belki para kazanmak için üretmek en önce tercih edilen birşey değil. Ama onun verdiği hazzı hiçbir yerde kazanamazsınız. Onun için elinize gözünüze, yüreğinize sağlık. Ülkemize milletimize sağladığınız katma değer için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"ASLINDA SEÇİM 14 MAYIS'TA BİTTİ"

Yıldırım, seçimin 14 Mayıs'ta bittiğini söylerken, 'Aslında seçim 14 Mayıs'ta bitti. Bunu nereden çıkardın diye sorabilirsiniz. 14 Mayıs'ta gittik sandığa. Meclis'i seçtik. Cumhurbaşkanına oy verdik. Meclis Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle açık ara önde. Yarıdan 23 milletvekili fazlamız var. Esasında Cumhurbaşkanımız karşısındaki rakibine de 2 buçuk milyondan fazla fark attı. Ama Anayasamızda bir madde var. İlk turda salt çoğunluk gerekir diye, salt çoğunluk dediğinizde yarıdan bir fazla. Katılanların yarısından bir fazla. 2007'de belki 2007'yi hatırlayanlarınız olabilir. Bir kısmı hatırlamaz o zaman Cumhurbaşkanını Meclis seçiyordu. Mecliste bize Cumhurbaşkanını seçtirmediler. Seçimi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. İptal ettirdiler. Dolayısıyla biz de dedik ki eğer Cumhurbaşkanı'nı Meclis seçemiyorsa sahibi seçsin. Milletin kendisi seçsin. ve 2007'de gittik bir referandum yaptık. Orada salt çoğunu da biz koyduk. Onu da biz yaptık" diye konuştu.

Yıldırım, 'Sandığa gidiyoruz. Bu sandıkta, Cumhurbaşkanını rekor oyla seçmekle kalmıyoruz. Değil muhalefeti, muhalefetin adayını yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri Pensilvanya'dakilerin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz" diye konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023