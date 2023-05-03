Binali Yıldırım: 'PKK, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra avaz avaz bağırmaya başladılar'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kars'ta yaptığı konuşmada, 'Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklandıktan sonra PKK, dağdan ve Kandil'den, Suriye'den PYD, YPG, SDG, okyanus ötesinden FETÖ, avaz avaz bağırmaya başladılar' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kars'ta yaptığı konuşmada, "Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklandıktan sonra PKK, dağdan ve Kandil'den, Suriye'den PYD, YPG, SDG, okyanus ötesinden FETÖ, avaz avaz bağırmaya başladılar" dedi.

Bugün uçakla Kars Harakani Havalimanı'na gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin ketteki, Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki ikinci Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Programda, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ile 65'nci dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Kadir Sarıdağ, AK Parti Kars Milletvekili adayı Serkant Aykul ve Adem Çalkın da birer konuşma yaptı.